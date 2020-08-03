左營當街3車包抄動私刑擄人 警方追到摩鐵再逮4男
高雄陳姓女子4天前涉左營區街頭砍傷人，隔天她做完筆錄搭乘男友的車，竟遭3車、11人當街包夾動私刑，並押上車擄走。高市警方獲報後6小時內營救陳女及她男友，並陸續逮4人。昨天警方再到建國路某汽車旅館逮4名男子到案，目前警詢中。
據調查，上月31日上午9點57分，陳女（23歲）及曾男（23歲）的轎車行經高雄左營區文自路、孟子路，突遭白色奧迪、黑色TOYOTA、黑色INFINITI共3車包夾攔阻，多名黑衣人持棍棒強拖曾姓男駕駛下車，將曾的手拉直呈水平狀，以球棒猛毆，接著就把曾及陳女強押擄走。
轄區左營警分局、高市刑大迅速組專案小組追查，當天中午12點25分在梓官區蚵仔寮攔下黑色TOYOTA、逮捕3名男嫌，另接獲岡山秀傳醫院通報，發現遭押的曾姓男子全身刀傷及撕裂傷，被丟包醫院門口；當天下午4點多，也在中都濕地公園發現陳女，她沒有明顯外傷，無大礙。
警方調閱監視錄影器追查，發現除了現場做案的3車，還有另輛AUDI協助接應，當天傍晚警方於左營華夏路口逮該輛白色奧迪、1名男嫌。總計郎姓、陳姓、王姓、蔡姓男嫌依妨害秩序、妨害自由等罪送辦，檢方聲押郎、陳、王3人獲准，蔡則請回。
警方持續追緝共犯，昨晚又於高雄建國路的汽車旅館逮陳姓、陳姓、蘇姓、游姓男子，年紀皆約20至25歲，未查獲其他違禁品，而4人承認出現在動私刑現場，警方現仍詢問釐清所擔任的角色及犯行。
據了解，左營區連兩天發生街頭治安風波，起因疑為陳姓女子得知閨密黃女與男友吵架，黃女心情不好吞安眠藥後，去找另名友人蕭女（27歲）訴苦，陳女不滿蕭女明知吞藥卻沒協助送醫，上月30日下午，陳女氣得在左營區新榮街某飲料店門口砍傷蕭女的上臂、大腿；31日凌晨陳女到案製作警詢筆錄完，搭曾姓男友的車離開警局，反遭蕭女一方號召3車、11人當街攔車報復。
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