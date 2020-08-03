影/桃市公車撞機車 司機及騎士2人受傷送醫

桃園市林姓機車騎士騎機車載女友昨天深夜自桃園區成功路往龜山方向行駛，在成功路、三民路口遇交通號誌變換閃黃燈，立即煞車停等，不料後方中壢客運公車江姓司機疑因煞車不及，擦撞機後，公車衝撞前方大樓柱子停下，車禍造成林姓機車騎士肋骨及左腳骨折，江姓公車司機腰部多處受傷，緊急送醫無有生命危險，警方正調查釐清肇事責任。

警方、消防局今天上午指出，林姓機車騎士騎機車搭載女友，從桃園區成功路往龜山區長壽路返家，途中行經成功路、三民路口，看見號誌變換閃黃燈，立即煞車停等，後方中壢客運公車江姓司機開最後一班車準備返回桃園總站，自成功路準備右轉三民路時，疑因煞車不及，先擦撞機車，再往左偏衝撞前方大樓停下。

江姓司機駕駛公車衝撞機車車禍中，造成林姓機車騎士和女友倒地，林姓騎士肋骨及左腳骨折受傷、他女友幸無受傷，江姓公車司機衝撞中腰部多處受傷，車上1名乘客幸未受傷，救護人員將林男、江男送醫急救沒有生命危險。