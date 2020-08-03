颱風逼近天雨路滑 貨櫃車台2線「折甘蔗」司機受困
張姓男子今天上午駕駛貨櫃車行經東北角台2線，疑天雨路滑，不慎自撞山壁受困車內。消防人員到場協助脫困。張背部因撞擊受傷，意識清楚，送往基隆長庚醫院救治；事故原因由警方調查中。
颱風哈格比暴風圈威脅台灣東北部及北部地區，受到颱風外圍環流影響，新北市貢寮區上午出現間歇性降雨。49歲張男上午9點多駕駛貨櫃車沿台2線往宜蘭方向行駛，行經貢寮萊萊磯釣場路段時不慎自撞山壁。
新北市消防局接獲報案後，調派消防車輛5輛、人員10名趕赴現場，到場發現貨櫃車車頭如俗稱「折甘蔗」，向右轉向90度撞上路旁山壁。
張受困車內，最後由消防人員協助下車，意識清楚，但因車頭猛烈衝撞，造成背部受傷，全身另有多處擦挫傷。
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