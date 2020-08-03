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學甲口罩廠爆5員工偷口罩 業者痛心全開除

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市學甲區某口罩工廠近來傳出部分口罩不翼而飛，業者私下報警，昨清晨當場查獲5名員工下班時涉嫌用廢紙箱夾帶95包口罩攜出廠外，隨後在5人家中起出約200包，警方訊後依竊盜罪嫌送辦，業者痛心說，5人將全數開除。

據悉，業者是近月來在工廠例行性巡視廠區與品管清點時，發現若干數量醫療用口罩不翼而飛，懷疑有遭竊情事而立即向學甲警方反應。

學甲警立即與廠方合作，針對相關可疑跡證加強分析，第一時間即懷疑有內部員工涉案，在業者協助下，昨清晨4時許，當場查獲李姓等5名正準備下班員工，趁機將95包醫療用口罩蒙混入廢棄紙箱中，意圖將口罩攜出廠外。

警方隨即將李嫌等5名員工及查扣的口罩帶回調查，隨後又在5人家中起出約200包。

初步調查，員工竊取口罩大都留自己與家人親戚用，尚無發現轉賣牟利情事，訊後將李姓等5名員工，以竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，業者痛斥「養老鼠咬布袋」，雖數量不多，但難容偷竊行為，5人全數開除。

學甲警分局長甘炎民表示，雖然目前台灣疫情趨緩，但是警方對於防疫物資控管與安全，一定會貫徹政府「防疫視同作戰」、「防疫不容有破口」的精神，全力捍衛國民健康；另呼籲企業管理應融入預防被害與安全管理機制，防止內神通外鬼受損。

台南學甲某口罩廠查獲員工順手牽羊夾帶口罩，全遭送辦開除。記者謝進盛／翻攝
台南學甲某口罩廠查獲員工順手牽羊夾帶口罩，全遭送辦開除。記者謝進盛／翻攝
現場查獲正準備夾帶出廠的口罩一批證物。記者謝進盛／翻攝
現場查獲正準備夾帶出廠的口罩一批證物。記者謝進盛／翻攝
台南學甲某口罩廠查獲員工順手牽羊偷取口罩，全遭送辦開除。記者謝進盛／翻攝
台南學甲某口罩廠查獲員工順手牽羊偷取口罩，全遭送辦開除。記者謝進盛／翻攝

口罩 竊盜 偷竊

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