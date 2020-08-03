21歲警遭無照少年撞命危 肇事者偕母現身醫院下跪磕頭

新北市樹林區昨凌晨0點發生嚴重車禍，21歲員警楊庭豪在執勤鳴笛時，遭一名無照17歲張姓少年駕駛撞上，楊警後顱內出血傷勢嚴重，目前仍未脫險。今早10點多，肇事張姓少年和他母親到醫院下跪道歉，頻向楊警的父母下跪「楊媽媽對不起」，不過楊警家屬不接受，請對方離開。

立委葉毓蘭在11點左右到亞東醫院加護病房探視楊警家屬，家屬見她到場不斷啜泣，葉毓蘭鼓勵家屬「想辦法趕快好起來，我們不要放棄」、「我會努力，不會讓楊庭豪白白犧牲，要堅強」。楊母哭著說，「為什麼會這樣，不能接受，他這麼努力。」

葉毓蘭拿著新北市長侯友宜、警政署長陳家欽、新北市警察局長陳澤文等警大45期一起包的慰問金給家屬，期盼楊庭豪的狀況能好轉。