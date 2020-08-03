影／救護車塞台中中清匝道 4輛警用大重機高規格護送
台中市交通大隊第ㄧ中隊上月28日騎著4輛警用大重機巡邏時，在台74線崇德匝道附近，發現一輛救護車正在鳴笛執勤，但受困在台74線中清匝道附近，警方發現救護車受困車陣後，立即以大重機鳴笛，協助引導救護車，讓救護車可縮短救援時間，讓原本10分鐘的路程，縮短為3分鐘。
台中市交通大隊第一中隊警員陳國華、陳李載榮，王政中、陳瀅等4名警員，上月28日下午3時許，騎大型重機車巡邏時，在台74線快速道路上近崇德交流道時，發現重機後方有一輛救護車鳴笛，但路遇台74線快速道路壅塞，且台74線中清匝道有大排長龍的交通窘境，救護車雖鳴笛示意但仍塞在車陣中一籌莫展。
警員見緊急救護狀況，怕延誤救護時機， 當機立斷開啟警示燈，4輛大型警用機車一路引導救護車，沿途鳴笛並請前方汽車示意靠邊，由台74線護送至國道一號匝道後始離去，讓原本需要至少塞車10分鐘的路程縮短至3分鐘，同時間4輛警用大重機護送，堪稱「高規格」。
台中市警局交大隊長林沐弘說，在民眾有需要時，警方務必當仁不讓、挺身而出，才不會辜負民眾對警察維護社會秩序、為民服務的期待；此次幸好有同仁以大型重機緊急協助開道，讓原先需10多分鐘的時間，縮短為3分鐘，順利使救護車完成救護任務。
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