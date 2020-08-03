影／救護車當小黃！醉漢2個月搭15次 還嗆警消醫護

南投縣埔里鎮一名四旬男子近期只要酒後或心情差，就會通報119，謊稱腹痛等症狀叫救護車送醫，這2個多月也來至少搭15次，「把救護車當計程車」，對消防、醫護態度惡劣，還拒繳醫藥費，浪費救護和醫療資源，但又無法拒載或收費，讓當地警消、醫院相當頭痛。

據瞭解，該名男子年約40多歲，且有酗酒習慣，總在酒後或心情不佳時，以腹痛等理由打119叫救護車將其送醫，有時1天會叫上3次，把救護車當成「免費小黃」，從5月中旬至今就至少通報並搭成15次，讓協助出車救護的消防人員超無奈。

消防人員私下表示，該男子怕被發現都是同支電話和地點通報救護，為規避還會利用不同超商的公用電話，且不具名報案，還會把大包小包的私人物品帶上車，簡直把救護車當成小黃跟貨車，有時為了載他耽誤其他救護勤務，只能請其他分隊支援。

更糟糕的是，該男子不僅不配合救護檢查，對消防、醫護口出惡言，甚至作勢要打人，就算警方到場，態度仍囂張惡劣，也不怕涉及急診室暴力被法辦，甚至還邀同好一起濫用救護資源；而將其送抵急診室後，他要不就拍拍屁股走人，再不然就是就醫後稱沒錢拒繳費用，也讓醫院很頭疼。