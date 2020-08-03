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中橫公路有油漬車輛易打滑失控 警與清潔隊合力清除
中橫公路台中龍安橋段日前出現路面有大片油漬，東勢警方和清潔隊員合力清除，警方提醒，依道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。
正值暑假旅遊季，最近開車到中橫公路沿線景點的人多，7月30日早上9點45分，台中東勢分局茅埔派出所接獲報案，在東勢區中橫公路10公里處至新社區龍安橋路段，長約2公里，路面有數條明顯油漬，車輛行經時容易打滑造成交通危害。
茅埔派出所警員程曉筠獲報後趕到現場，設立警示交通錐管制人車，並通報東勢清潔隊處理，清潔隊員沿路灑石灰粉覆蓋油漬後清除，員警在後方指揮交通維護清潔隊員安全，在員警及清潔隊員相互配合下，一小時內迅速將路面油漬清除完畢順利解決交通危害。
警方提醒駕駛人，開車載物沿路滲漏物品有罰則，已調路口監視器畫面追查油漬來源，也呼籲開車時應注意車前狀況與路況，若發現路面上有障礙物、砂石或油漬等易造成交通危害情形，可立即通報主管機關或警察，保護自己與他人行車安全。
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