國1民雄路段2處車禍 16車追撞僅1人輕傷
中山高速公路民雄交流道今天發生2起追撞事故，共造成16部車輛追撞，僅一名女駕駛輕傷；警方表示，當時天雨路滑，加上視線不佳，才會釀成追撞事故。
嘉義縣消防局於上午7時35分接獲民眾報案，在中山高北上257公里處（近民雄交流道）發生車禍事故，太保消防分隊救護車趕抵，發現為2處追撞事故，相隔約100多公尺，分別是257.4K有6部車輛追撞，257.5K左右則為10部。
消防局指出，所幸現場僅一名吳姓女駕駛有胸悶、額頭擦傷等傷勢，立即送往大林慈濟醫院治療。2處連環車禍地點也造成高速公路塞車，後續交由員警處理。
警方指出，當時嘉義地區降雨，天雨路滑，且是民眾趕往上班時段，高速公路車輛多，視線不佳，加上駕駛疑似沒拉開車距，才會造成2處追撞地點，所幸沒有造成重大傷亡；不過，真正事故原因，仍需進一步釐清。
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