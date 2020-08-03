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國道清水服務區中油女廁隔板有洞 網友抱怨重點漏光
一名女子今天上臉書爆怨公社投訴，她常開車經國道三號清水休息區休息，最近到休息區的中油加油站女廁上廁所，發現三間女廁中，有二間的木隔板被挖洞，「對準女性重要部分」，她擔心女性上廁所的安全，上網提醒；本報記者今天電話詢問，清水休息區中油站的值班站長說，不便回答，需有中油總公司同意才能說明。
女子在臉書爆怨公社說，她常開車從國道三號北上，會停到清水休息站的中油加油站加油，順便到中油附設的廁所上廁所，她說中油女廁有三間，第1和2間是蹲式馬桶，第3間是坐式馬桶。
女子說，她前幾天到中油女廁第2間廁所，發現木隔板有一個小洞，用衛生紙塞住，走進第一間廁所看，內有3個洞，她將塞住的衛生紙拿起來看嚇到，1個洞已貫穿至第二間廁所，另二個洞無貫穿，實穿洞，可看到隔壁上廁所的女性。
女子強調，這些洞都對準女性重要部位，她提醒女性到這裡上廁所，要注意自己安全；清水休息區中油站長今天回應，要有總公司同意才能說明。
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