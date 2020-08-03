疑抽水馬達起火 台南凌晨民宅火警一家五口及時獲救

台南市東區崇明路今天凌晨近1點，發生三樓透天住宅火災，煙霧迷漫，屋主一家五口人逃到三樓待救後，由消防人員順利救出。消防人員說，起火點在一樓車庫前方抽水馬達，車子稍微受損，至於真正起火原因待進一步鑑定調查。

台南市消防局救災救護中心，今天凌晨零點51分接獲民眾報案，位於東區崇明路有住宅火警，派遣崇善，東門，南門，德興共15車35人前往搶救，初報為三樓水泥建築，三樓處有2名大人和3名小孩待救。

消防人員到達現場後，進入一樓出水滅火，約5分鐘後火勢熄滅，消防人員入室搜索，將在三樓待救五人順利帶出屋外，五人都安全，不須就醫。