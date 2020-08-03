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轉彎轎車被直行機車撞上 法官以無從迴避為由判無罪
苗栗地方法院審理一件路口轉彎轎車與直行機車交通事故，轎車姚姓女駕駛遭起訴涉嫌過失傷害案件，法官雖認定姚女轉彎過程違反客觀注意義務，但罪疑唯輕原則，姚女的認知反應時間2.07至2.5秒，能力沒有達到迴避車禍的2至2.06秒間，最近判決她無罪。
判決書指出，姚女2018年2月23日晚上8點多，駕駛轎車在苗栗縣竹南鎮環市路1段、民族街口左轉，吳姓女子騎車未開啟頭燈對向直行，兩車路口發生碰撞，吳女人車倒地，頭部等身體多處受傷，檢察官認為姚女應注意轉彎車應讓直行車先行，過失傷害罪嫌提起公訴。
法官囑託國立澎湖科技大學，以事故重建方法鑑定，查出姚女在路口內側車道等待約21秒，確認對向車道車流出現空檔，才起步左轉，未違反客觀注意義務，但轉彎車在交岔路口，除應讓直行車先行通過，轉彎過程也須隨時注意直行車道車況，作停讓的準備，姚女未發現吳女騎機車，違反客觀注意義務。
法官調查，常人夜間駕駛車輛突遇危險狀況，所需認知反應時間2至2.5秒區間，考量姚女案發當下56歲，依常情反應能力隨年齡趨於退化，要達到頂標的2至2.06秒，澎科大推估轎車可以煞停在機車前的認知反應時間，可能性較低，罪疑唯輕原則，認定姚女案發當下所需認知反應時間，介於2.07秒至2.5 秒，因此縱然是注意到直行機車，也無從迴避車禍發生。
判決書說，案發路口號誌早已黃燈，吳女騎車仍以推估時速55.83公里（速限50公里），直行穿越路口，即幾近確定吳女所騎機車將與姚女所駕轎車發生碰撞， 因此姚女轉彎過程雖違反客觀注意義務，與吳女法益損害間，尚難認定有關聯性，不能以過失傷害罪刑事責任相繩姚女。
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