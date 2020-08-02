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影／宜蘭南方澳驚傳火燒船並波及鄰船 搶滅火無人傷亡
宜蘭南方澳第二漁港晚間驚傳有漁船起火燃燒，一時烈焰衝天，不時傳出爆炸聲，火勢還波及鄰船。海巡署通報縣消防局請求救援，經布線搶救，10點半控制火勢，幸無人員傷亡，起火原因待查。
今晚將近10點，海巡署通報位於南方澳第二漁港，有一艘漁船發生火警，縣消防局出動蘇澳、南方澳、馬賽、冬山及羅東分隊救災人車前往救援，並通知蘇澳港分隊協助支援。
由於火勢猛烈，不時可以聽到爆炸聲音，旁邊另一艘漁船受輻射熱波及影響，情況一度危急，漁工站在岸邊驚慌議論。消防局救災人車布線灌救，現場指揮官10點半回報，火勢已獲控制。
【中央社宜蘭2日電】
一艘靠泊在南方澳第二漁港的漁船今天晚間近10時起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報立即派遣人車前往搶救，火勢於晚間10時34分撲滅，幸無人受傷。
一艘靠泊在宜蘭縣蘇澳鎮南方澳第二漁港的漁船，晚間近10時突然起火燃燒，現場火勢猛烈，黑煙直竄天際，且不時傳出爆破聲響。
宜蘭縣消防局晚間9時57分接獲海巡通報後，立即出動蘇澳、南方澳、馬賽、冬山及羅東分隊人車前往搶救。
經消防員到場布設水線灌救後，火勢於晚間10時24分受到控制，晚間10時34分撲滅，所幸沒有人員受傷，不過，現場另有一艘漁船受到輻射熱波及。
至於起火原因，仍有待相關單位調查後才能釐清。
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