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台南六甲逆孫二度縱火阿公命危 警將他3罪嫌送辦
台南市六甲區七甲街一處民宅今凌晨發生火警，警消追查，涉案的孫子李男「變臉」成小丑妝二度縱火，造成阿公送醫命危，李嫌落網經警偵訊，被依殺人、公共危險、恐嚇等3罪嫌移送南檢，檢方持續偵訊中。
這起火警因目擊者指出，火勢是由屋外機車起火波及延燒，警消深入調查，26歲李男更向感情不睦的姊姊聲稱是其所為，還傳送縱火畫面，作風相當囂張。
麻豆警分局漏夜調閱監視器，查出李嫌事前在附近加油站買了兩桶汽油，臉部更化小丑妝及戴帽，在李家屋前徘徊，掌握李男犯案事證，漏夜找出李落腳處。
警方追查發現，李近來都借住高雄市鼓山區富農路友人住處，漏夜前往，凌晨4時45分順利逮人，並在代步轎車後車廂尋獲兩只塑膠汽油。李嫌坦承犯行，得知阿公重傷命危，李嫌向警方供稱，「不是針對阿公」，對此相當後悔。
有鄰居指出，李嫌在家排行老么，上有5名姊姊，家人對李小時候相當寵溺，李父酒後曾對李母動手家暴，李嫌不滿10多年前曾報警，父子關係長期緊張。
李嫌長大後搬出獨居，投入志願役去年退伍，目前已婚，與朋友從事空氣濾清器等生意，與家人關係持續不睦，曾要求父親到廟宇向神明下跪求原諒，姐姐也嗆弟弟妻子「沒這個弟弟」。未料竟引起如此大風暴。
警方說，上月25日晚，李男就曾在老家縱火，當時李家人都不願說明案情，一家人甫搬家到附近避風頭，警方正偵辦中。
不料，李嫌凌晨二度縱火，甚至事前畫了小丑妝、戴小丑帽，李父適外出逃過一劫，不料反阿公遭灼傷命危中，未來彼此親情關係恐徹底絕裂。
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