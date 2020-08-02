21歲警遭無照少年撞命危 侯友宜：絕對加強嚴格取締

新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪，今遭一名17歲的張姓少年騎車撞飛，當場失去生命跡象，至今還在搶救中，新北市長侯友宜今晚在臉書發文指出，對於無照駕駛，新北絕對加強嚴格取締，再次呼籲所有民眾，切勿以身試法。

新北6月的道安會報中指出，新北機車事故占整體交通事故死傷9成，其中又以18至24歲青少年族群占3成之多，7、8月暑假為「機車安全月」，並配合暑期保護青少年的青春專案，加強取締無照駕駛及改裝噪音車輛。

不過，7月中新北三峽區就發生一起16歲青少年無照、闖紅燈，攔腰撞上警車的車禍，釀1死3傷。未料，今凌晨樹林派出所21歲員警楊庭豪支援一起打架糾紛案，行經大安路與俊英街口時，卻遭17歲的張姓少年騎車撞飛，目前仍未脫離險境。

侯友宜在臉書表示，他下午到醫院探視，但傷勢仍然相當嚴重，昏迷指數3，僅管狀況不樂觀，楊庭豪的家人仍保持理性以及正向的態度來面對如此悲痛的意外，身為新北市長，沒照顧好孩子感到非常抱歉。