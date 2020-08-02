2舢舨出海失去動力 馬祖海巡急馳救援

輕颱哈格比逐漸朝台灣逼近，風浪增強，海巡署第十（馬祖）海巡隊今天陸續接獲2起舢舨失去動力案，所幸無人傷亡，並將2艘船2船員帶回，海巡署呼籲，馬祖海域近日天氣不穩定風浪較大，漁民如要出港作業時應隨時注意航安。

馬祖海巡隊表示，今日清晨7時許接獲通報，本國籍「北」船受困於北竿尼姑山下近岸礁石區，隨時有觸礁沉沒之虞，船上無人，由友船「惠」與「北」船拖帶回港，為維護上述船隻及人員安全，馬祖海巡隊出動CP艇全程戒護，於上午8時許安全抵達北竿白沙港。

同時間清晨8時許，第十一巡防區指揮部接獲通報，在莒光林坳嶼近岸海域有一艘本國籍「光」舢舨，失去動力隨時有觸礁之虞，船上有台、印2名船員，馬祖海巡隊立即派遣2036巡防艇緊急出勤前往救援，並在上午9時許，於舢舨即將觸礁千鈞一髮之際，趕抵現場救援，並順利拖帶 「光」船返回東莒猛澳港。