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比利時技師3月感染如今隔離治療 醫師：作法非常矛盾

內湖外送員不顧車主感受 「腳踩賓利」還踮腳左右搖晃

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

就是要找地方墊腳！台北市內湖區有民眾行經瑞湖街停等紅綠燈時，看見前方一名停在賓利車旁的外送員，騎乘機車停等紅燈，下一秒竟直接伸腳踩塔在賓利車門上，期間還不斷「連人帶車」左右搖晃，讓民眾驚呼「視錢財如糞土的熊貓先生」。

有民眾在臉書「爆料公社」（https://web.bc3ts.net/post/4351037）上傳一段影片和照片，從影片中可看到，一輛賓利車先在前方停等紅綠燈，隨後一名外送員騎著機車停在賓利旁邊。

下一秒外送員就將他的「黃金左腳」伸出，直接踏在賓利車門上，還不斷顛腳連人帶車不斷左右搖晃，過程長達8秒，直到綠燈才收腳，離去前還看了駕駛座一眼。

這樣的景象，讓停在賓利後方的民眾看傻了眼，直呼「視錢財如糞土的熊貓先生，整個城市都是我的墊腳石，哥工作只是為了刺激而已」，而外送員誇張行徑也引發網友熱議。

不少網友表示，外送員的舉動很低級，不管什麼樣的車都不應該踩踏，也有人留言說，「賓利車也敢踩」、「先幫車主試試鈑金」、「一般人應該沒這麼膽大白目，應該是想紅才故意做出的舉動」。

有民眾上傳照片表示，一名外送員在停等紅綠燈時，將一旁賓利車門當作踏腳石踩踏。圖／截自臉書「爆料公社」
有民眾上傳照片表示，一名外送員在停等紅綠燈時，將一旁賓利車門當作踏腳石踩踏。圖／截自臉書「爆料公社」

外送員 爆料公社

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