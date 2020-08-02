內湖外送員不顧車主感受 「腳踩賓利」還踮腳左右搖晃
就是要找地方墊腳！台北市內湖區有民眾行經瑞湖街停等紅綠燈時，看見前方一名停在賓利車旁的外送員，騎乘機車停等紅燈，下一秒竟直接伸腳踩塔在賓利車門上，期間還不斷「連人帶車」左右搖晃，讓民眾驚呼「視錢財如糞土的熊貓先生」。
有民眾在臉書「爆料公社」（https://web.bc3ts.net/post/4351037）上傳一段影片和照片，從影片中可看到，一輛賓利車先在前方停等紅綠燈，隨後一名外送員騎著機車停在賓利旁邊。
下一秒外送員就將他的「黃金左腳」伸出，直接踏在賓利車門上，還不斷顛腳連人帶車不斷左右搖晃，過程長達8秒，直到綠燈才收腳，離去前還看了駕駛座一眼。
這樣的景象，讓停在賓利後方的民眾看傻了眼，直呼「視錢財如糞土的熊貓先生，整個城市都是我的墊腳石，哥工作只是為了刺激而已」，而外送員誇張行徑也引發網友熱議。
不少網友表示，外送員的舉動很低級，不管什麼樣的車都不應該踩踏，也有人留言說，「賓利車也敢踩」、「先幫車主試試鈑金」、「一般人應該沒這麼膽大白目，應該是想紅才故意做出的舉動」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言