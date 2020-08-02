疑安全設施不足 樹林生技廠工人掉落化學槽喪命

新北市樹林區東興街中化合成生技有限公司一名26歲的余姓員工今清晨意外跌落廠內乙酸乙酯儲存槽，送醫後宣告不治，勞工局調查後發現，公司疑未提供足夠防護具及防墜設施，導致余男吸入過多有毒氣體後暈眩，才會從2.7公尺高墜落至儲槽內部，未來如確認屬實，將會依涉及職業安全衛生法所定的刑事責任，移送地檢署偵辦。

據了解，余男今清晨4時許前往廠區從事乙酸乙酯儲槽液面觀測作業，使用捲尺探測液面高度時，疑因捲尺遭儲槽攪拌葉片卡住，進行故障排除過程中，吸入大量有毒氣體產生暈眩，從2.7公尺高墜落至槽底。

同組員工見余男遲遲未歸，前往廠區查看後，看到乙酸乙酯儲存槽的蓋子打開，才發現他倒在槽內，趕緊打119求救，由於現場存放大量化學物品，消防隊第一時間出動特搜大隊、化學車，並根據化災現場防護處理，不過消防人員到場時，余男已失去生命跡象，送往亞東醫院搶救後仍宣告不治。

勞工局獲報後，立刻派員到場稽查，初步調查發現，疑因公司未提供足夠防護具及防墜設施，導致余員暈眩後墜落至儲槽內部，未來如確認屬實，將依涉及職業安全衛生法所定的刑事責任，移送地檢署偵辦，目前已要求現場停止作業，並協助家屬辦理職災慰助，同時轉送勞保局協助。