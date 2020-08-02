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7旬老婦採完花迷失街頭 警循線助她返家

聯合報 / 記者邱奕能／即時報導

高雄黃姓老婦散步時，被路邊花朵所吸引，一時著迷取下路邊小花放在口袋中，回神時才發現忘記了回家路；警方獲報後到場，先將黃婦帶回派出所內，還買便當與熱湯給黃婦食用，直到黃的兒子到派出所將她帶回，結束一場迷途驚魂記。

警方表示，前天下午5點時，黃婦（78歲）在新興區開封路上駐足已久，引起附近一間補習班老師注意，隨即通報警方。

員警趕往現場，見到白髮蒼蒼的黃婦獨自站在路邊，警方詢問下，黃回答不出姓名、住址及電話等都一概不知，警方只好先將黃帶回派出所內休息。由於時間進晚餐時刻，員警也買上熱騰騰的便當與熱湯給黃享用。

警方在察看黃婦身上有沒有帶證件時，意外看到黃口袋放有幾朵小花，這時黃才靦腆說出「看這些花好美，凋落了好可惜，想帶回家」。員警隨後用警用系統找到黃婦身分，聯繫上黃的兒子，順利來到所將她送回。

高雄黃姓老婦散步時，被路邊花朵所吸引，一時著迷取下路邊小花放在口袋中，回神時才發現忘記了回家路。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓老婦散步時，被路邊花朵所吸引，一時著迷取下路邊小花放在口袋中，回神時才發現忘記了回家路。記者邱奕能／翻攝

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