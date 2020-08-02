7旬老婦採完花迷失街頭 警循線助她返家

高雄黃姓老婦散步時，被路邊花朵所吸引，一時著迷取下路邊小花放在口袋中，回神時才發現忘記了回家路；警方獲報後到場，先將黃婦帶回派出所內，還買便當與熱湯給黃婦食用，直到黃的兒子到派出所將她帶回，結束一場迷途驚魂記。

警方表示，前天下午5點時，黃婦（78歲）在新興區開封路上駐足已久，引起附近一間補習班老師注意，隨即通報警方。

員警趕往現場，見到白髮蒼蒼的黃婦獨自站在路邊，警方詢問下，黃回答不出姓名、住址及電話等都一概不知，警方只好先將黃帶回派出所內休息。由於時間進晚餐時刻，員警也買上熱騰騰的便當與熱湯給黃享用。