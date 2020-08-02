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林森北路跨性別酒吧驚傳砍人 男不滿敬酒亮刀攻擊3人
北市林森北路一家酒吧，今天上午發生酒後砍人案，28歲陳姓男子疑似不滿敬酒過程遭朋友冷漠對待，怒氣之下掏出隨身攜帶的折疊刀，涉嫌攻擊同桌2男1女，朋友間因口角竟亮刀傷人，警方到場後壓制陳男和在場助勢的34歲鄭女，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦中。
今天上午8時許，林森北路85巷內一家有跨性別公關的酒吧，因店家和陳男等人熟識，眾人在營業時間結束後，繼續在店內喝酒，不料今早8時許，陳男等人喝酒聊天，陳男在敬酒過程中，不滿敬酒不被理睬，反而惱怒掏出隨身攜帶的折疊刀。
陳男涉嫌持刀劃61歲張男、30歲蘇男手背，又持刀攻擊46歲陳女眼部下方，店家見狀立刻報案，救護車隨即開進巷弄間，3人送醫後狀況穩定，目前無生命危險。警方獲報後到場壓制陳男，併連同助陣的鄭女，以共犯帶回派出所偵辦，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦中。
警方呼籲，民眾勿因喝酒一時衝動鑄下大錯，若藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，違法滋事者，一定依法嚴懲，絕不寬貸。
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