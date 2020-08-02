生技員工跌落化學槽死亡 新北市勒令現場停工
中化合成生技公司26歲余姓男員工，今天被發現跌落廠內化學儲存槽，搶救後仍不治。新北市勞工局表示，生技公司疑未提供足夠防護具及防墜設施才導致意外，已要求現場停止作業。
勞工局指出，經勞動檢查處初步調查發現，今天上午4時許，樹林區中化合成生技股份有限公司的26歲余姓男員工，在廠區從事乙酸乙酯溶液儲槽液面觀測作業時，余員疑以捲尺探測液面高度時，捲尺遭儲槽攪拌葉片卡住。
勞工局表示，余員隨後在進行捲尺遭卡住故障排除作業時，疑因生技公司未提供足夠防護具及防墜設施，導致他在作業過程中吸入過多有毒氣體，發生暈眩並墜落高度約2.7公尺、內部仍有約30公分深乙酸乙酯的儲槽內。
余員同事因遲遲沒有看見余員身影，前往察看才發現他倒在儲存槽內，緊急通報消防局救出後送往醫院急救，但余員仍不治死亡。
勞工局指出，勞檢處已要求事故現場作業廠區停止作業，並將協助家屬辦理職災慰助，同時轉送勞保局提供必要協助；後續復工問題，將視廠商改善計畫進度決定。
勞工局表示，目前全案仍在進行調查，後續若確認生技公司是因為未做好安全設施，導致勞工在作業時死亡，將依照涉及職業安全衛生法所定的刑事責任移送地檢署偵辦，詳細責任歸屬仍待釐清。
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