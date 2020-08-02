浮球與人分開才知不見了...尋獲粉鳥林秘境潛水客已死

宜蘭粉鳥林海域今天發生潛水意外，4名遊客上午從粉鳥林漁港乘橡皮艇出海，前往秘境海域「番仔寮口」潛水，其中1人卻驚傳失蹤；經釣客報案後，出動消防人員、海巡及直升機展開海空尋人，下午2點10分找到徐姓潛水客，救起時已無生命跡象。

經調查，上午7點30分4名潛水客自備橡皮艇前往東澳粉鳥林漁港出發，划到烏石鼻往外300公尺外，大約8點半潛水下海，當時有1人在橡皮艇戒護，直到9點40分發現徐姓潛水客的浮球跟人已經分開，才發現人不見，大家下水找不到人，10點多尋求礁石釣客報案。

由於受哈格比颱風外圍環流影響，外海風浪逐漸增強，增加搜救困難度。縣消防局10點39分接獲報案，派遣特種大隊、蘇澳分隊、馬賽分隊救援，並通知海巡署人員協助搜救，先把3名潛水客帶上岸，空勤總隊直升機隨後也加入搜救，多名搜救人員搭船潛入烏岩角海域，下午尋獲徐姓潛水客，但已無心跳呼吸。