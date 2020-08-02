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影／警遭撞命危 侯友宜致歉家屬：對不起沒照顧好你們孩子
新北市樹林分局樹林派出所21歲警員楊庭豪今凌晨執行勤務時，遭一名17歲的張姓少年無照騎機車撞飛，一度失去生命跡象，目前仍在亞東醫院搶救，但仍未脫離險境。市長侯友宜今下午也前往醫院探視，並向家屬致歉，「身為新北市長，沒有好好照顧他們的孩子，深感對不起他們的家屬。」
侯友宜指出，由於楊員頭部重創，傷勢非常嚴重，昏迷指數只剩下3，狀況不是很樂觀，已拜託亞東醫院全力搶救，不放棄任何機會，「我們為他祈禱跟祝福，希望能夠脫離難關。」
侯友宜表示，楊員非常年輕，從事警職短短只有十個月，卻是他一生的志業，家屬雖然非常傷痛，但仍保持正向、理性，同時對於兒子擔任警察，非常有光榮感，「榮耀，絕對是我們楊姓同仁這一輩子追求的理想」。
對於員警執勤中遭遇事故事件頻傳，侯友宜說，一定會加強在職訓練，不斷提醒同仁，更會對無照駕駛嚴格取締，守護交通安全，「我也跟他們的家屬說，真的很抱歉，身為新北市長，沒有好好照顧他們的孩子，深感對不起他們的家屬」。
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