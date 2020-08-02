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21歲警遭無照少年撞飛命危 媽哭喊：他還那麼年輕
新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪今獲報前往支援一起打架糾紛案，行經大安路與俊英街口時，遭一名17歲的張姓少年騎車撞飛，當場失去生命跡象，緊急送往亞東醫院搶救後，已恢復呼吸心跳，但目前仍未脫離險境。內政部長徐國勇今上午也前往探視，送上慰問金，家屬則心痛地說，「他還那麼年輕，怎麼會這樣…」
據了解，當時楊員與另外2名同仁獲報三多有一起打群架事件，分騎3輛警用機車前往支援，全程開啟警笛及警示燈，行經俊英街口時，正好是紅燈，三輛警車前後依序經過，騎在中間的楊員剛好被張姓少年從側面衝撞，當場倒地不起。
警消人員到場時，楊員頭部嚴重受創，身上多處骨折，失去生命跡象，救護人員立刻緊急實施CPR，所幸到院前已恢復呼吸心跳，但狀況仍相當危急。
楊員的父母親及年邁的阿嬤接獲消息後，立刻搭車北上看望，看到心愛的兒子躺在病床上，與死神拔河，楊員媽媽難掩悲痛地說，「他還那麼年輕，工作這麼認真，怎麼會這樣…」
楊員為警專36期畢業，到樹林派出所服務約10個月，平時相當認真，目前仍在加護病房搶救中，昏迷指數約三，生命跡象不太穩定，警方表示，期盼楊員可以平安度過難關，相關肇事責任，待調查後釐清。
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