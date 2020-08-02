台南楠西包裝場倉庫火警 迅速撲滅幸無人受困

台南市楠西區仁愛路一處包裝場倉庫，今天下午突傳出起火燃燒，火勢一度延燒猛烈，消防隊員清查，幸未傳出人員受困，火警原因待查。

火警發生在下午1時22分，地點緊鄰台3線，台南市政府消防局獲報，調派楠西、南化、玉井消防分隊及第二救災救護大隊共13車22人馳往灌救，消防隊員趕抵，1層鐵皮加蓋建物有濃煙冒出，消防隊員破門佈水線壓制火勢，下午1時42分控制火勢，1時47分撲滅，燃燒面積約3平方公尺，經清查並未傳出人員受困，至於起火原因，正持續釐清中。 台南楠西一處包裝場倉庫下午傳出火警，消防隊員趕至灌救。記者謝進盛／翻攝