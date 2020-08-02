花蓮砂婆礑溯溪跳水後 20歲中原大學生溺水昏迷

花蓮秀林鄉砂婆礑溪今天驚傳溺水，一名來自台中、就讀中原大學20歲張姓男子，從3公尺高的地方跳水後溺水數分鐘，被人救起施行CPR，恢復呼吸心跳，但意識不清昏迷中，已緊急送往慈濟醫院急救。

花蓮縣消防局表示，接獲警方轉報，表示砂婆礑溪有1名男子溺水，但溪谷前進困難，救護車先停在停車場，救難人員再沿溪往上步行約1公里才能抵達事故地點，並經由報案者引導救護人員到達正確位置。根據溯水教練回報，現場為2女1男前往溯溪遊玩，其中男子不幸溺水。