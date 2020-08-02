蘭嶼首次！5機車坐墊被惡意劃破 警方偵辦中

台東縣離島蘭嶼鄉昨（1日）天下午2點多，傳出島上至少5輛租貸機車坐墊被人惡意劃破坐墊。警方人員私下表示，這是蘭嶼首次發生遊客租用的機車坐墊被集體割破，因被割機車都屬樺陽、順陽兩家機車出租車行，是否因同行競爭引發糾紛，或是消費爭議引發報復性破壞，警方表示，待調查釐清。

台東警方局表示，昨天下午2點多，蘭嶼東清派出所接獲民眾報案稱租賃機車遭毀損，經警方到場了解，呂姓遊客一行人分別來自由新北及新竹等地區，親友相約到蘭嶼旅遊，昨天中午12時許，租用9部機車前往東清祕境遊玩，下午2時許，發現停放在東清祕境入口處的機車座墊，遭尖銳物割劃破損，向警方報案後，繼續進行未完旅遊行程。

蘭嶼地區治安單純，發生機車座墊遭人惡作劇破壞事件，台東警方表示，相當重視，已調閱周邊監視器並查訪過濾可疑人車積極偵辦中，並將該處列入治安要點，加強駐點守望及巡邏勤務，防制類似案件再度發生。

昨天下午林姓女遊客也在臉書「蘭嶼大小事」發文：「這是剛發生的事情大約中午十二時半，我們一行人九台機車停放在東清秘境停車處，下午二點半回到停車處，發現機車坐墊被人用利刃劃破一共五台機車被劃破，我們就佔了四台，巧的是被劃破的機車後面擋泥板均為樺陽、順陽。」