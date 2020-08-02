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中市公廁監視器「假的」？ 建設局：已運作將與警連線

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市東區的東英公園今年屢傳有「攝狼」事件，市議員鄭功進指出，市府因年度預算短缺，只能用「假監視器」嚇阻沒想到被連破壞兩次，鄭功進認為，如果連上廁所的安全都無法保障，市府的「美樂地計畫」就僅是口號而已！

建設局長陳大田表示，維護管理單位已將木門改裝白鐵材質。 另監視器的部分已完成裝設。他表示美樂蒂公園計畫就是希望公園改造後變得更公開更透明更漂亮，吸引民眾前往，至於治安問題一定會加強巡管頻率，也拜託市民如發現可疑人士可以趕快與警方聯絡。

鄭功進表示，他今年4月初接到里長反映，隨即現地會勘，改進設施，也要求盡速建置與派出所同步連線的監視系統，確保民眾的如廁安全。

鄭功進指出，市府力推「美樂地計畫」但東英公園傳有裝公廁監視器，只是裝飾品「嚇阻」6月份還有兩次維修通報的紀錄，市民不免質疑，到底台中市600多座公園的監視器，究竟還有多少是裝好看的？

鄭功進重申，完善的監視系統建置，可以讓民眾安心地去公園遊玩以及使用廁所等公共設施，既然東英公園發生「攝狼」事件，連假的都能被破壞兩次，市府與其繼續花大錢改造所謂的陽光公廁，不如好好盤點大型公園內，治安熱點的監視系統，讓地方派出所能無時差的同步連線監視器，才不會輕易造成讓難以挽回的遺憾。

鄭功進進一步說，雖然市府7月份把監視器更換為記憶卡式監視器，但若不能與警察局有效地同步連線，但公園沒wifi建置，加上沒有警政連線，要回到犯案現場的公園才能調資料。

陳大田局長表示，公園監視器未來會與警方連線。

中市議員鄭功進指出，東區東英公園的公共廁所監視設備有待改進。圖/ 鄭功進提供
中市議員鄭功進指出，東區東英公園的公共廁所監視設備有待改進。圖/ 鄭功進提供

台中市 警察

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