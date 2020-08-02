疑燒垃圾引燃桃園工廠大火 查明屬實環保局將開單告發

桃園市桃園區富國路一家鐵製器材工廠今天上午突然起火，火勢從廠外延燒到鐵皮屋工廠內，火勢冒出大量濃煙，消防局119據報出動人車滅救，造成四分之一廠房燒毀，桃園市消防局初步研判，該廠員工疑似戶外燃燒垃圾廢棄物，因為天氣高溫，延燒工廠內起火，若火場調查該廠未經許可燃燒垃圾廢棄物，將由環保相關單位依法開罰。

桃園市消防局、警方指出，桃園區富國路的鐵皮屋工廠生產鐵製器材加工材料、用品，今天周日休假，員工疑似在室外燃燒垃圾廢棄物，不料火勢悶燒竄出，波及鐵皮屋室內起火燃燒，火災過程冒出大量濃煙，消防局出動48輛人、18輛各種消防車輛救災，及時撲滅火勢，幸無人波及受傷。