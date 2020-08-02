聽新聞
test
0:00 / 0:00
高齡者注意！新北去年車禍30日內死亡 65歲以上有78人
新北市去年65歲以上高齡者在30日內死亡有78人，A1車故死亡46人，今年1到5月也有增加趨勢，交通局初步分析為高齡者路權與法治觀念有需要加強。新北市長侯友宜要求，長輩路權是最弱勢，要放大行人號誌、標示，警方也要強力執法取締未讓行人先行的車輛。
交通局交通安全科長林昭賢說，65歲高齡者有58.6萬人，除了死亡車禍外，A2事故受傷也有4420人，發生時段集中在白天，清晨時段4到6時高齡者事故比例較整體事故高，尤其是行人及慢車（自行車等）。
「哎呦，快變紅燈了咖緊行（台語）」高齡者趕著過馬路又不走斑馬線情況到處上演，甚至大剌剌走在馬路邊，且越走越路中間，部分高齡者機車騎士，不把方向燈變換車道，還有些不待轉，而是直接左轉。
林昭賢表示，高齡者交通事故主要肇因，分別是未依規定讓車，未注意車前狀況，左轉彎未依規定，未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路，高齡者身體機能退化、反應能力較不足外，路權、與法治觀念需要加強。
林昭賢說，要求高齡者每3年要換照時，宣導法規新知、路權觀念及相關交通安全觀念，另外新北針對高齡者常出沒的路口，增設按壓式行人號誌燈，延長行人通過秒數，以及放大行行人號誌燈，今年也排除人行道的變電箱。
交通局指出，醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等高齡聚集場所40處路口的小綠人行人號誌燈，從長寬各20公分放大為各30公分，雙和醫院更是各40公分為全國最大支，另也增設手動延長綠燈，不讓小綠人倒數階段快跑。
交通局說，新北行人庇護島、行穿線位置調整這2年共會勘20處，預計在今年底完成110處易肇事路口交通改善，今年也把行人路權列為年度取締重大交通違規項目，加強取締未禮讓行人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言