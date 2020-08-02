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高齡者注意！新北去年車禍30日內死亡 65歲以上有78人

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北市去年65歲以上高齡者在30日內死亡有78人，A1車故死亡46人，今年1到5月也有增加趨勢，交通局初步分析為高齡者路權與法治觀念有需要加強。新北市長侯友宜要求，長輩路權是最弱勢，要放大行人號誌、標示，警方也要強力執法取締未讓行人先行的車輛。

交通局交通安全科長林昭賢說，65歲高齡者有58.6萬人，除了死亡車禍外，A2事故受傷也有4420人，發生時段集中在白天，清晨時段4到6時高齡者事故比例較整體事故高，尤其是行人及慢車（自行車等）。

「哎呦，快變紅燈了咖緊行（台語）」高齡者趕著過馬路又不走斑馬線情況到處上演，甚至大剌剌走在馬路邊，且越走越路中間，部分高齡者機車騎士，不把方向燈變換車道，還有些不待轉，而是直接左轉。

林昭賢表示，高齡者交通事故主要肇因，分別是未依規定讓車，未注意車前狀況，左轉彎未依規定，未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路，高齡者身體機能退化、反應能力較不足外，路權、與法治觀念需要加強。

林昭賢說，要求高齡者每3年要換照時，宣導法規新知、路權觀念及相關交通安全觀念，另外新北針對高齡者常出沒的路口，增設按壓式行人號誌燈，延長行人通過秒數，以及放大行行人號誌燈，今年也排除人行道的變電箱。

交通局指出，醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等高齡聚集場所40處路口的小綠人行人號誌燈，從長寬各20公分放大為各30公分，雙和醫院更是各40公分為全國最大支，另也增設手動延長綠燈，不讓小綠人倒數階段快跑。

交通局說，新北行人庇護島、行穿線位置調整這2年共會勘20處，預計在今年底完成110處易肇事路口交通改善，今年也把行人路權列為年度取締重大交通違規項目，加強取締未禮讓行人。

新北交通局在醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等高齡聚集場所40處路口的小綠人行人號誌燈，從長、寬各20公分放大為各30公分。圖／新北交通局提供
新北交通局在醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等高齡聚集場所40處路口的小綠人行人號誌燈，從長、寬各20公分放大為各30公分。圖／新北交通局提供
新北交通局在路口增設手動延長綠燈，並不讓小綠人行人號誌燈在倒數階段快跑。圖／新北交通局提供
新北交通局在路口增設手動延長綠燈，並不讓小綠人行人號誌燈在倒數階段快跑。圖／新北交通局提供

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