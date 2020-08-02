南投又傳溺斃！ 10天內2起全因「飲酒」釀憾殞命

南投縣草屯鎮馬鄰坑溪上月25日才傳溺斃意外，不到10天時間，埔里鎮能高瀑布又傳1人不幸溺斃，而遭溺2人均是酒後落水，消防人員呼籲，水域就算看似平靜仍藏危機，而從事水域活動應保持清醒，酒後請勿靠近水邊，更勿涉險下水。

埔里能高瀑布因水量豐沛，且山壁高低落差大，水流由高而下衝擊，水勢壯觀且形成激流，因此被列入危險水域多年，沉砂池周邊也設置欄杆，禁止戲水；不過，公所看準水源特性，在瀑布下游約500公尺打造能高親水公園，成戲水熱點。

而46歲謝姓男子昨原與友人在「能高親水公園」聚會戲水，未料酒後竟獨自前往能高瀑布，並跨越沉砂池欄杆下水，疑因強勁激流無法脫身，而遭捲入水中，登山民眾經過池旁看見拖鞋直覺有異，趨前查看，發現有人溺水，趕緊通報119。

南投縣消防局指出，昨下午獲報埔里鎮福興里能高瀑布有民眾溺水，當下隨即派遣鄰近的中心碑消防分隊馳援救溺，到場時發現溺水男子在瀑布沉沙池內，遭水流捲入翻滾，且失去意識，消防員因此著救生衣，並繫妥安全繩索才下水救人。

只不過，消防人員將溺水的謝男從沉砂池拉起時，他已失去呼吸心跳，送醫途中雖不斷施以CPR，且到院後進行搶救，但最後仍回天乏術；這也是繼上月25日草屯馬鄰坑溪傳溺斃後，南投縣10天內的第2起水域溺斃事故。

消防人員表示，溪潭河川就算看似平靜，水面卻恐藏暗流、漩渦，能高瀑布下方沉砂池更因水勢下沖水量非常大，水流碰到池壁會向兩側倒流，水流狀況更是強勁，若遭捲入難脫身，嗆水後會因喉頭痙攣無法呼吸，短時間就能讓人喪命。

水利會則表示，能高瀑布周邊被列入列為危險水域多年，沉砂池旁也設禁止下水牌，並加高圍欄卻仍遭翻越；警消也提到，近期2起溺斃案件均是酒後釀憾，呼籲平時就不該靠近危險水域，酒後判斷力下降，更該遠離水邊，且不該涉險下水。 南投縣埔里鎮能高瀑布下方沉砂池昨傳1人下水不幸溺斃。圖／南投縣消防局提供

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