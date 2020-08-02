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偷南鯤鯓代天府香油錢 警36小時逮人
膽大宵小，連香油錢竟也不放過！台南市北門區南鯤鯓代天府上月29日傳出香油錢遭竊，學甲警分局偵辦，鎖定陳姓男子涉嫌重大，前天傍晚傳喚陳嫌到案，陳坦承犯行，昨依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。
南鯤鯓代天府於7月29日深夜，遭人以破壞監視器，侵入廟內文昌殿竊取香油錢箱1只後逃逸，隔日一早廟方人員上班發現後報警處理，共損失2萬4270元，廟方報警。
學甲警分局受理偵辦發現，竊賊案發前刻意破壞監視器躲避警追查，警方調派警力經連續36小時過濾清查比對路過車輛，查出住台南佳里區陳嫌涉嫌重大，前天警方並在陳嫌佳里區子龍廟聚落家中，取出犯案時所穿衣物、機車及贓款3000元。
陳嫌坦承犯案，警方又在學甲頂洲八掌溪堤防，找到被竊香油錢箱，昨訊後函送台南地方檢察署偵辦。
學甲警分局長甘炎民表示，警方打擊犯罪絕不鬆手，將持續加強取締打擊各種犯罪，維護鄉親家園安全。
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