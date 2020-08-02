快訊

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

台版餘額寶為何行不通？ 看懂街口與金管會爭什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中前議長家鉛中毒 中醫界：診所自進藥材有風險

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市前議長張宏年一家4口鉛中毒住院，台中市衛生局將目標指向涉案的中醫診所，並把中醫師依照違反醫療法函送法辦。據多位執業中醫師指出，目前中醫診所使用的科學中藥或水煎中藥都不容易出問題，較具風險的是診所自己進用的中藥材，但實務中，診所要自己把關卻有相當難度。

據執業中醫師指出，目前GMP合格藥廠所生產的藥品，每生產一批都須送衛生機關檢驗，有國家把關，不會有問題，另則若是水煎中藥，因溫度和壓力不可能把重金屬萃取出來，所以若是水煎方式服藥中藥，也不容易出問題。但若是診所自行進中藥，因檢驗費昂貴，診所不可能再自費檢驗，且即使是藥材商提供了檢驗報告都讓人難辨真偽，來源也就具有風險。

另若是診所自進草藥研磨製粉，由患者配水吞服，因是連同藥材一同吞下，就可能把重金屬吃下，也是風險來源之一。

一名中醫師舉例，像是中藥裡常見的枸杞，也被歸類為食品，一般食品商就可進口，超市、賣廠都可以買得到，但它是否經過檢驗，來源是否可靠都須經嚴格的把關，才不會出問題。

中醫師說，一般而言，科學中藥、水煎藥劑已可涵蓋8、9成的病況，對於特別的重症患者，才有可能使用「特別方」而由診所進用一些特殊藥材。有的中醫師為規避可能的風險，多已將使用藥材限縮在科學中藥和水煎中藥，而不會去冒險自進藥材。

台中市衛生局針對台中市議員張彥彤全家鉛中毒案，日前到張家平時常去的中醫診所稽查，釐清案情。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局針對台中市議員張彥彤全家鉛中毒案，日前到張家平時常去的中醫診所稽查，釐清案情。圖／台中市衛生局提供

中藥 中醫 醫師

延伸閱讀

刮錯可能受傷！中醫師教你正確刮痧解中暑

中市議員全家鉛中毒案 函送法辦 檢驗報告下周出爐

台中議員全家鉛中毒案今函送法辦 中醫診所：靜待調查

前中市議長張宏年全家鉛中毒 中醫師遭函送

相關新聞

影／新北警凌晨執勤遭無照少年撞飛 骨折命危搶救中

新北市樹林分局樹林派出所21歲警員楊庭豪今凌晨零時許獲報前往支援一起打架糾紛案，行經大安路與俊英街口時，遭一名17歲的張...

台南六甲民宅火警82歲老翁遭灼傷 疑孫子縱火警漏夜高雄逮人

台南市六甲區七甲街一處巷道今天凌晨發生火警，消防隊員救出遭火灼傷的82歲李姓老翁送醫，警消漏夜追查，李姓孫子涉嫌縱火，麻...

樹林生技廠員工掉落化學槽 同事發現時已無生命跡象

新北市樹林區東興街中化合成生技有限公司一名30歲的余姓員工今清晨6時許意外跌落廠內乙酸乙酯儲存槽，同事發現過了許久，都沒...

新北離奇車禍！高架橋撞車卻翻越護欄 墜捷運站頂骨折

新北市新莊區今天上午9時29分發生離奇「車禍」，1名40歲左右男性原本駕駛白色小轎車，在台1線高架路段由三重往新莊方向行...

南港輪胎新豐廠惡夜大火 濃煙火光直衝天際

新竹縣新豐鄉南港輪胎廠1日深夜11點30分突然竄出火苗，火勢持續延燒，新竹縣消防局接獲通報後趕赴現場救援，但疑因現場存放...

兒開媽媽的車狂飆時速176公里 吊牌3個月求情也沒用

一輛轎車今年元旦在國道3號新竹縣寶山鄉路段，狂飆時速176公里遭舉發裁罰，車主周姓女子認為是兒子開的車，吊扣汽車牌照3個...

南投又傳溺斃！ 10天內2起全因「飲酒」釀憾殞命

南投縣草屯鎮馬鄰坑溪上月25日才傳溺斃意外，不到10天時間，埔里鎮能高瀑布又傳1人不幸溺斃，而遭溺2人均是酒後落水，消防...

台中前議長家鉛中毒 中醫界：診所自進藥材有風險

台中市前議長張宏年一家4口鉛中毒住院，台中市衛生局將目標指向涉案的中醫診所，並把中醫師依照違反醫療法函送法辦。據多位執業...

偷南鯤鯓代天府香油錢 警36小時逮人

膽大宵小，連香油錢竟也不放過！台南市北門區南鯤鯓代天府上月29日傳出香油錢遭竊，學甲警分局偵辦，鎖定陳姓男子涉嫌重大，前...

影／東北角立槳衝浪板翻覆 海巡救起1女、男性同伴失蹤

簡姓女子與黃姓男子到東北角海域玩立槳衝浪板（ Stand Up Paddle 簡稱SUP），昨天下午疑因風浪大翻覆落水，...

安全帽K頭、罰半蹲 台中少年街頭嬉鬧引警關切

台中市北區進化路、自強一街在今天清晨5時許，傳出有人鬥毆案件，警方獲報到場後，涉案人已鳥獸散，經警方訪查，發現涉案的是9...

影／遊覽車司機台東景區亂丟垃圾 同業目擊卻轉念代清

台東一位專接一日遊導覽的中巴江姓司機，日前目睹一輛設籍台南市的遊覽車載遊客參觀知名景點台東森林公園，該名遊覽車司機趁遊客...

熱門新聞

屢勸不聽連小英電話也不接 府院黨鐵了心對蘇震清開鍘

立委集體受賄案！北檢聲押禁見4現任立委、1黨主席

前立委陳唐山被控涉貪 「最強里長」說等這一天很久了

影／銘傳大學女學生嶺腳瀑布溺水 救上岸送醫急救不治

收賄風暴…4立委1黨主席 破天荒同時聲押

徐永明涉嫌收賄 黃國昌首表態：勿枉勿縱 支持停職決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。