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台中前議長家鉛中毒 中醫界：診所自進藥材有風險
台中市前議長張宏年一家4口鉛中毒住院，台中市衛生局將目標指向涉案的中醫診所，並把中醫師依照違反醫療法函送法辦。據多位執業中醫師指出，目前中醫診所使用的科學中藥或水煎中藥都不容易出問題，較具風險的是診所自己進用的中藥材，但實務中，診所要自己把關卻有相當難度。
據執業中醫師指出，目前GMP合格藥廠所生產的藥品，每生產一批都須送衛生機關檢驗，有國家把關，不會有問題，另則若是水煎中藥，因溫度和壓力不可能把重金屬萃取出來，所以若是水煎方式服藥中藥，也不容易出問題。但若是診所自行進中藥，因檢驗費昂貴，診所不可能再自費檢驗，且即使是藥材商提供了檢驗報告都讓人難辨真偽，來源也就具有風險。
另若是診所自進草藥研磨製粉，由患者配水吞服，因是連同藥材一同吞下，就可能把重金屬吃下，也是風險來源之一。
一名中醫師舉例，像是中藥裡常見的枸杞，也被歸類為食品，一般食品商就可進口，超市、賣廠都可以買得到，但它是否經過檢驗，來源是否可靠都須經嚴格的把關，才不會出問題。
中醫師說，一般而言，科學中藥、水煎藥劑已可涵蓋8、9成的病況，對於特別的重症患者，才有可能使用「特別方」而由診所進用一些特殊藥材。有的中醫師為規避可能的風險，多已將使用藥材限縮在科學中藥和水煎中藥，而不會去冒險自進藥材。
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