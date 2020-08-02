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影／東北角立槳衝浪板翻覆 海巡救起1女、男性同伴失蹤
簡姓女子與黃姓男子到東北角海域玩立槳衝浪板（Stand Up Paddle 簡稱SUP），昨天下午疑因風浪大翻覆落水，簡女被海巡艇救上船，但黃男失蹤。消防和海巡單位昨搜索到晚間7點多未見人影，今早再次出動，海、空搜尋救援。
海巡署澳底海巡隊上午表示，在海域執行巡邏勤務的巡防艇，昨天下午4點多在新北市貢寮區澳底港口外海面，發現無人SUP槳板，隨即在附近海域搜尋，發現落水的簡女後，拋擲救生圈將她救上船。
簡女告訴海巡隊員，同行的黃男落水失蹤，隨即通報海巡署第2(北基)巡防區指揮部，統籌指揮岸、海巡單位救援，並申請空中勤務總隊直升機支援，瑞芳警分局澳底派出所、貢寮消防分隊也加入搜救行列。
海巡隊員提供毛毯供簡女保暖，另由貢寮消防分隊出動橡皮艇，將她從海巡隊巡防艇接駁到橡皮艇，平安載回港內上岸，初步檢視簡女身體無外傷，意識清楚無大礙。
搜救人員昨天搜尋到晚上7點多，仍未發現，因為天色已暗，暫時停止搜救任務，今天一早海、空再次出動，到海面持續搜救。
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