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影／東北角立槳衝浪板翻覆 海巡救起1女、男性同伴失蹤

聯合報 / 記者邱瑞杰/基隆即時報導

簡姓女子與黃姓男子到東北角海域玩立槳衝浪板（Stand Up Paddle 簡稱SUP），昨天下午疑因風浪大翻覆落水，簡女被海巡艇救上船，但黃男失蹤。消防和海巡單位昨搜索到晚間7點多未見人影，今早再次出動，海、空搜尋救援。

海巡署澳底海巡隊上午表示，在海域執行巡邏勤務的巡防艇，昨天下午4點多在新北市貢寮區澳底港口外海面，發現無人SUP槳板，隨即在附近海域搜尋，發現落水的簡女後，拋擲救生圈將她救上船。

簡女告訴海巡隊員，同行的黃男落水失蹤，隨即通報海巡署第2(北基)巡防區指揮部，統籌指揮岸、海巡單位救援，並申請空中勤務總隊直升機支援，瑞芳警分局澳底派出所、貢寮消防分隊也加入搜救行列。

海巡隊員提供毛毯供簡女保暖，另由貢寮消防分隊出動橡皮艇，將她從海巡隊巡防艇接駁到橡皮艇，平安載回港內上岸，初步檢視簡女身體無外傷，意識清楚無大礙。

搜救人員昨天搜尋到晚上7點多，仍未發現，因為天色已暗，暫時停止搜救任務，今天一早海、空再次出動，到海面持續搜救。

一對男女到東北角玩立槳衝浪板，疑因風浪大翻覆落水，女子獲救，男子失蹤。記者邱瑞杰／翻攝
一對男女到東北角玩立槳衝浪板，疑因風浪大翻覆落水，女子獲救，男子失蹤。記者邱瑞杰／翻攝
一對男女到東北角玩立槳衝浪板，疑因風浪大翻覆落水，女子獲救，男子失蹤，搜救人員今早再次展開海、空搜救任務。記者邱瑞杰／翻攝
一對男女到東北角玩立槳衝浪板，疑因風浪大翻覆落水，女子獲救，男子失蹤，搜救人員今早再次展開海、空搜救任務。記者邱瑞杰／翻攝
一對男女到東北角玩立槳衝浪板，疑因風浪大翻覆落水，女子獲救，男子失蹤。記者邱瑞杰／翻攝
一對男女到東北角玩立槳衝浪板，疑因風浪大翻覆落水，女子獲救，男子失蹤。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 貢寮

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