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新北離奇車禍！高架橋撞車卻翻越護欄 墜捷運站頂骨折
新北市新莊區今天上午9時29分發生離奇「車禍」，1名40歲左右男性原本駕駛白色小轎車，在台1線高架路段由三重往新莊方向行駛，不知何故自撞護欄停靠路邊。
沒想到男子接下來竟然翻越高度超過1公尺的道路護欄往下跳，下方剛好就是捷運新莊副都心站，男子摔落躺在距離地面大約5公尺，且邊緣沒有護欄的屋頂平台上，非常危險，民眾看見立即報案。消防局原本接獲車禍通報，趕抵高架橋上卻找不到傷患，被目擊者告知肇事駕駛跳下橋，最後趕緊加派雲梯車和器材車，把人吊掛接回到高架橋面，交給救護車。
男子疑似右腳骨折、意識模糊，由救護車送到衛福部台北醫院急救，他的身分、車禍與跳橋原因，正由警方介入調查中，圍觀民眾議論紛紛胡亂猜測：八成是吸毒嗑藥導致神智不清！
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