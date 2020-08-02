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安全帽K頭、罰半蹲 台中少年街頭嬉鬧引警關切

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區進化路、自強一街在今天清晨5時許，傳出有人鬥毆案件，警方獲報到場後，涉案人已鳥獸散，經警方訪查，發現涉案的是9名少年，疑在街頭以安全帽毆打其中一名成員，才驚動附近居民，案發後涉案少年跑進附近超商內，但在超商內疑有罰成員作半蹲動作，警方到場後，因涉案少年都不願吐實，也無被害少年願提告，警方抄錄資料後，若涉案少年仍在學，將通知校方後續關懷，釐清是否有校園霸凌行為。

據查，涉案的9名少年為8男1女，今天清晨5時許，該群少年先在北區進化路、自強一街口鬧出疑似打架、嬉鬧的案件，驚動居民，居民報案後，台中市第二警分局啟動快打警網到場，但該群少年已鳥獸散，警方調閱周邊監視器影像，釐清案情，並在附近守望。

警方在今天上午6許，負責在案發地點附近超商守望的警員，又接獲民眾反映，有人在超商內被罰半蹲，警員入內調查，並將該名疑似遭霸凌的少年帶出店外詢問，但該名少年表示，店內其他少年皆為朋友，並堅稱都是朋友間在玩，並無遭到霸凌、且不需警方協助。

警方將該群少年逐一登錄資料後，即強制要求少年全部返家離開。經警方調閱監視器影像，發現在超商內聚集的9名少年，就是稍早在進化路上打鬧糾紛同一群人，眾人鬧完事後即相約到超商吃早餐，過程中發生疑似霸凌的狀況。

第二警分局表示，已擴大調閱周邊監視器影像釐清案情外，將通報校方人員到所協助調查，進一步查證有無霸凌情事。

警方呼籲民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以暴力不法手段解決，警方若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。

台中市北區進化路、自強一街的超商傳出有少年嬉鬧、疑有霸凌行為，警方到場關切，並抄錄資料。圖／讀者提供
台中市北區進化路、自強一街的超商傳出有少年嬉鬧、疑有霸凌行為，警方到場關切，並抄錄資料。圖／讀者提供

超商 霸凌 台中市

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