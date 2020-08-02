影／遊覽車司機台東景區亂丟垃圾 同業目擊卻轉念代清
台東一位專接一日遊導覽的中巴江姓司機，日前目睹一輛設籍台南市的遊覽車載遊客參觀知名景點台東森林公園，該名遊覽車司機趁遊客下車參觀時，順手將一包裝滿垃圾的黑色垃圾袋，丟棄在停車場護欄外的草叢裡，過程全被中巴上的行車記錄器全都錄，江姓司機不願見到家鄉的風景區被汙染，隨後將垃圾袋撿回自己的車上，帶回家再丟垃圾車。
江姓司機把遊覽車司機亂丟垃圾上傳LINE群組，有人就說「該向環保局檢舉罰一次6000元，他就會怕，以後就不敢亂丟垃圾」。
台東市籍，30歲江姓司機說，事情發生在7月31日下午4點10分，他載客人到台東森林公園，車就停在台南市某遊覽車後方，不久，就見司機下車並從駕駛座提了一大包黑色垃圾袋，橫越停車場，從他的中巴前走過，且毫不猶豫的，順手把垃圾袋丟進停車場護欄外的草叢裡，感覺他好像這樣丟垃圾，丟習慣了。
台東江姓中巴司機表示，當下真的很生氣，怎會有人這麼缺德，竟把垃圾丟在台東森林公園這麼美的地方，本來想下車制止，要對方把垃圾撿回去，但為避免橫生事端，他決定「 你丟我撿」把遊覽車司機丟的垃圾，撿回自己車上，再帶回家丟垃圾車。
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