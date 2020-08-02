愛心挹注偏鄉 北部董座慨捐150萬救災車
在台北經商有成的鼎正儀器有限公司董事長楊明豪，有次目睹消防人員急救車禍傷患，有感救災「與時間賽跑」的重要，心中浮現捐救護車的念頭，在友人曾國周引介下，楊明豪慨捐價值150萬消防警備車予雲林縣消防局古坑消防分隊，將愛心挹注在急需消防救災的偏鄉。
縣政總顧問張清良代表受贈該部消防警備車，張清良表示，此救災車可載運人員及救援裝備，大幅提升救援效率，使救災「事半功倍」，他也代表縣民回贈感謝狀，向楊董事長致上謝意。
古坑鄉是典型的山林聚落，也是面積最大的鄉鎮，鄉境海拔約60公尺至1750公尺間，張清良說，未來借重該部救災車「大空間」及「充足動力」的雙優點，可快速載運相關人員及裝備抵達救災現場，提升古坑地區救援應變能力。
楊明豪說，他雖不是雲林人，但能為社會盡一己之力，讓警備車在救災最前線發揮功能，他為此感到開心，希望藉此拋磚引玉，影響更多企業及善心人士關心防災及救災工作。
消防局長林文山指出，古坑鄉包含草嶺石壁山區幅員遼闊，縣府擬將於草嶺地區新設消防分隊，並增加消防人員及救災車輛，縮短山區救援時間，緩解古坑消防分隊勤務壓力。
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