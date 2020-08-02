台南六甲民宅火警82歲老翁遭灼傷 疑孫子縱火警漏夜高雄逮人

台南市六甲區七甲街一處巷道今天凌晨發生火警，消防隊員救出遭火灼傷的82歲李姓老翁送醫，警消漏夜追查，李姓孫子涉嫌縱火，麻豆警方今清晨4點45分在高雄鼓山區循線逮捕，持續偵辦中。

火勢發生在凌晨0時2分，台南市消防局據報六甲區七甲街86巷有濃煙竄出，立即調派六甲、官田、麻豆、柳營消防分隊共14車28名消防隊員趕至，零時12分控制火勢，一度傳出屋內有兩人受困，情勢危急，消防救出李姓老翁，初步檢視雙腳18%三度灼傷，緊急送柳營奇美醫院救治。另名婦人為老翁妻子自己逃出，無大礙。

有目擊者說，火勢是由屋外機車起火波及而延燒住宅。警方在附近發現兩只汽油桶，案由麻豆警分局偵辦中。