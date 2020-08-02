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影／新北警凌晨執勤遭無照少年撞飛 骨折命危搶救中

樹林生技廠員工掉落化學槽 同事發現時已無生命跡象

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市樹林區東興街中化合成生技有限公司一名30歲的余姓員工今清晨6時許意外跌落廠內乙酸乙酯儲存槽，同事發現過了許久，都沒見到余男身影，趕緊前往查看，才發現余男倒在儲存槽內，消防人員到場時，余男已失去呼吸心跳，目前仍在亞東醫院搶救中。

據了解，余男同組員工大約有5、6人，當時余男負責廠區內例性檢查，由於液體槽存有大量乙酸乙酯，余男疑因不小心大量吸入，造成暈眩、昏厥，掉落儲槽3米深的儲存槽。

同組員工見余男遲遲未歸，前往察看才發現他倒在儲存槽內，趕緊打119求救，由於現場存放大量化學物品，消防隊第一時間出動特搜大隊、化學車，並根據化災現場防護處理，不過消防人員到場時，余男已失去生命跡象，目前仍在亞東醫院搶救中。

新北市樹林區東興街中化合成生技有限公司一名30歲的余姓員工今清晨6時許意外跌落廠內乙酸乙酯儲存槽，當場失去生命跡象。記者吳亮賢／翻攝
新北市樹林區東興街中化合成生技有限公司一名30歲的余姓員工今清晨6時許意外跌落廠內乙酸乙酯儲存槽，當場失去生命跡象。記者吳亮賢／翻攝

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