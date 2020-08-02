樹林生技廠員工掉落化學槽 同事發現時已無生命跡象

新北市樹林區東興街中化合成生技有限公司一名30歲的余姓員工今清晨6時許意外跌落廠內乙酸乙酯儲存槽，同事發現過了許久，都沒見到余男身影，趕緊前往查看，才發現余男倒在儲存槽內，消防人員到場時，余男已失去呼吸心跳，目前仍在亞東醫院搶救中。

據了解，余男同組員工大約有5、6人，當時余男負責廠區內例性檢查，由於液體槽存有大量乙酸乙酯，余男疑因不小心大量吸入，造成暈眩、昏厥，掉落儲槽3米深的儲存槽。