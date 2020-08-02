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兒開媽媽的車狂飆時速176公里 吊牌3個月求情也沒用

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車今年元旦在國道3號新竹縣寶山鄉路段，狂飆時速176公里遭舉發裁罰，車主周姓女子認為是兒子開的車，吊扣汽車牌照3個月，卻影響她的生計，提起行政訴訟求情，苗栗地方法院法官認為周女其情可憫，但難據以免責或改罰，判決駁回周女之訴。

國道6隊警員今年1月1日下午1點10分在國道3號南下97.8公里處，以雷射測速照相系統，採證到登記周女名下的轎車，車行時速176公里，路段最高速限110公里，超速66公里，國道警方舉發，新竹監理所苗栗監理站裁罰吊扣汽車牌照3個月，罰鍰1萬2000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

周女不服提起行政訴訟，她主張原本違規受罰是天經地義之事，但車子雖是她名下，兒子需要用車借去開，豈知兒子不守交通規則，犯下如此危險的事，請法官原諒她教導不周，本應依法繳扣牌照，只是這輛轎車是她上班必備交通工具，若沒有車子，便無法上班，生計也就沒有了。

她說，本來她一直都是上早班，騎車還勉強可以，怎奈因疫情關係，都改上晚班，山路沒有路燈，晚上都要經過崎嶇的道路，下雨天樹枝落葉寸步難行，懇請法官明查，給她一個糊口的機會，不是懇求不罰，而是能不能有其他的代替方案？求職不易，她還要繳貸款，真的不能沒有工作。

新竹監理所答辯說，道路交通管理處罰條例吊扣汽車牌照的對象是「違規之汽車牌照」，並沒有違規汽車駕駛人應與汽車所有人同一人的限制，周女容任兒子開車，時速176公里、超速66公里，無視交通規則、行車安全，未善盡管理責任，交通安全的重要公益下，應負起行政處罰責任。

判決書指出，周女所有車子嚴重違規超速屬實，法定吊扣汽車牌照3個月，乃為羈束處分，新竹監理所並無裁量空間，是否立法過於嚴苛，屬立法政策問題，也非法院所能置喙，周女的主張依法無據，法院也無任何裁量免罰餘地，因此周女訴請撤銷處分為無理由，應予駁回。

周姓女車主因兒子開車時速嚴重超速66公里，車牌遭吊扣3個月，她訴請撤銷處分，苗栗地方法院判決駁回。圖／本報資料照片
周姓女車主因兒子開車時速嚴重超速66公里，車牌遭吊扣3個月，她訴請撤銷處分，苗栗地方法院判決駁回。圖／本報資料照片

新竹 國道

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