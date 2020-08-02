台南六甲凌晨民宅火警救出一人送醫 將釐清原因

台南市六甲區七甲街一處巷道今天凌晨發生火警，一處住宅平房突然燃燒，消防隊員救出遭火灼傷的80歲老翁送醫。有目擊者說，火勢是由屋外機車起火波及而延燒住宅，案由警消深入釐清中。

火勢發生在凌晨0時2分，台南市消防局據報六甲區七甲街86巷有濃煙竄出，立即調派六甲、官田、麻豆、柳營消防分隊共14車28名消防隊員趕至，零時12分控制火勢，一度傳出屋內有兩人受困，情勢危急。

打火弟兄冒險進入屋內搜索，零時19分救出受困80歲老翁，老翁意識不清，對痛有反應，初步檢視雙腳18%三度灼傷，緊急送柳營奇美醫院救治。另名婦人疑為老翁妻子確定自己逃出，無大礙。