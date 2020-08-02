南港輪胎新豐廠惡夜大火 濃煙火光直衝天際

南港輪胎新豐廠1日深夜11時許突發大火，現場火光衝天。記者巫鴻瑋／翻攝 新竹縣新豐鄉南港輪胎廠1日深夜11點30分突然竄出火苗，火勢持續延燒，新竹縣消防局接獲通報後趕赴現場救援，但疑因現場存放大量橡膠製品，火勢一發不可收拾，2日凌晨大火仍不斷竄向天際，空氣中還飄散濃濃惡臭；目前竹縣消防局新豐、山崎、湖口、竹北、新埔、新工及第一大大隊仍在搶救中，據了解，工廠人員已第一時間疏散，暫無發現人員受困。

據了解，起火的是南港輪胎存放燒鹼的倉庫，該棟倉庫建築有6層樓，起火點疑似在頂樓，原先廠房人員發現火勢後先行滅火，卻發現無法控制，隨後火勢迅速延燒。

因倉庫建築內存放燒鹼，可能會產生有毒煙霧，因此現場消防人員不敢大意，尤其擔心大火造成燒鹼等化學製品外洩，恐會進一步腐蝕金屬，甚至產生的揮發氣體一經人體吸入可能腐蝕呼吸道，目前新竹縣消防局仍在搶救中。

竹縣消防局表示，因倉庫內存有氫氧化鈉，目前以水柱灌救仍造成化學品與水發生放熱反應，並產生煙霧，新竹縣環保局也已派員到場，要進一步了解大火濃煙是否會造成居民或現場人員傷害。