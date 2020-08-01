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澎湖山水沙灘泳客溺水失蹤？原來脫隊上岸
澎湖縣馬公市山水沙灘今天下午傳出有遊客游泳失蹤，消防局據報，與海巡人員海陸搜救，約半個多小時後，才在山水30高地前找到失蹤者，安然無恙，原來這名被朋友報失蹤的泳客，游泳脫隊，游到山水30高地前的海岸上岸，虛驚一場。
據澎湖消防局及海巡署第72岸巡隊表示，被報失蹤的遊客和另2名朋友到馬公市山水沙灘游泳，後來2名朋友已經在山水沙灘上岸，卻不見這名遊客上岸，今天下午3點多，向海巡人員求救，海巡隊員即通報消防局動員搜救。
直到下午近4點，海巡72岸巡隊員找到距離山水沙灘約400公尺外的30高地，才在高地前的海岸，找到被報失蹤的遊客，一問之下，才知道他單獨從山水沙灘游向30高地，可能隔著高地，朋友才以為他溺水失蹤，虛驚一場。
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