澎湖山水沙灘泳客溺水失蹤？原來脫隊上岸

澎湖縣馬公市山水沙灘今天下午傳出有遊客游泳失蹤，消防局據報，與海巡人員海陸搜救，約半個多小時後，才在山水30高地前找到失蹤者，安然無恙，原來這名被朋友報失蹤的泳客，游泳脫隊，游到山水30高地前的海岸上岸，虛驚一場。

據澎湖消防局及海巡署第72岸巡隊表示，被報失蹤的遊客和另2名朋友到馬公市山水沙灘游泳，後來2名朋友已經在山水沙灘上岸，卻不見這名遊客上岸，今天下午3點多，向海巡人員求救，海巡隊員即通報消防局動員搜救。