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台南麻豆飛將軍廟前魚塭男子捉蝦失蹤 2小時後發現身亡
24歲印尼籍男子今天上午和友人前往台南麻豆區真理大學前飛將軍廟魚塭，疑不慎跌落水池，友人遍尋不著後報案，台南市消防局麻豆消防分隊前往救援，經過2個多小時搜救找到該名男子，但已明顯死亡，全案由麻豆警分局報請檢察官相驗查明死因。
台南市消防局119勤務中心上午8點43分許獲，麻豆區真理大學前300公尺飛將軍廟前魚塭，有一名男子疑跌落水池內，消防人員趕到時，目擊者指該名男子，約30分鐘前在魚塭玩水卻失去蹤影，消防人員展開搜救，直到上午10點15分，才找到該名落水者，但已明顯死亡。
據了解，死者是印尼籍移工，案發時前往該處找友人玩，向友人說想釣魚抓蝦，友人告知附近有一處魚塭，死者前往後，友人事後發現他落水，報警救人但仍回天乏術。
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