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影／40歲男為追求55歲阿嬤潑汽油燒傷 誰引火警方調查

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義40歲黃姓男子昨晚與55歲女友在嘉義市親水公園談判，黃男先將汽油往身上淋，後因不明原因引燃被燒傷，女友立即報案，警消找到黃男時火已滅，他已不停喊痛直呼「火不是我點的，是她點的」黃男已送醫救治，警方也將女子帶回偵詢。

據了解，40歲黃男未婚在寺廟服務，54歲洪女已當阿嬤、目前單身，交往過程洪女有意疏遠、黃不願意，兩人多次爭執。

黃昨晚騎車載洪女先去加油站買汽油，隨即到親水公園內，黃與洪一路聊天，黃為證明自己對洪女真愛，竟拿出汽油自我潑灑，之後因不明原因起火，造成黃男頭、胸、腹、雙手超過40％燒傷。

警方表示，起火原因還在了解中，女子仍在派出所偵訊，黃男父親已代子提出傷害告訴。

嘉義市消防局表示，昨晚接獲一女子以未顯示號碼報案，表示有男子在嘉義市親水公園全身著火，消防局隨即到場尋找，在親水路上找到黃男及其女友，黃男哀嚎不已。

消防員急救時，黃男不斷哀嚎，救護員安撫他說「誰叫你要自己點火！」黃男竟回應「不是我，是她點的啦，她就給我點下去啊！」

黃男的說法，讓原以為是自焚事件的警消大為吃驚，警方立即找到黃男的女友洪姓女友偵訊，據了解女子第一時間否認黃男指控，因為黃男現在醫院插管治療無法說話，警方暫時無法偵訊，實際起火原因仍在調查中。

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消防員幫黃急救時，黃表示被他人點火。記者卜敏正／翻攝
消防員幫黃急救時，黃表示被他人點火。記者卜敏正／翻攝

嘉義 加油站 消防員

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