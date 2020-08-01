新竹縣波麗士體驗營 滿足學子對警察的想像

新竹縣警察局今明2日舉辦「波麗士體驗營」活動，吸引160人參加，藉由各項體驗課程學習防身術、交通安全知識、感受實彈射擊的震撼，並以遊戲的方式，讓學生了解現場勘查邏輯思考的重要性，除此之外，現場還擺設各式警察應勤裝備，滿足學生的好奇心。

新竹縣警察局表示，希望能讓學生藉由這次體驗活動，瞭解警察工作內容，體驗警察平常是如何打擊犯罪、維護治安；活動展示狙擊槍、MP5衝鋒槍等特殊武器，透過講解及讓學生們身穿厚實的防彈背心、頭戴防彈頭盔與手執盾牌，讓參加學生實際體驗。

活動中還設有廉政反貪反賄選等各種宣導攤位，讓學生在有獎徵答中，灌輸法令知識，建立正確的法律觀念，藉由婦幼保護、鑑識科學、警械認識、交通安全等知識課程，讓學生了解警察在工作時面對的各種狀況，對小朋友在未來在生活上面，都有非常重大的影響，除了觀念的導正，也可以學到自我防護及遇到危險時的臨機應變能力。