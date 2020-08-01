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新竹縣波麗士體驗營 滿足學子對警察的想像

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹警察局今明2日舉辦「波麗士體驗營」活動，吸引160人參加，藉由各項體驗課程學習防身術、交通安全知識、感受實彈射擊的震撼，並以遊戲的方式，讓學生了解現場勘查邏輯思考的重要性，除此之外，現場還擺設各式警察應勤裝備，滿足學生的好奇心。

新竹縣警察局表示，希望能讓學生藉由這次體驗活動，瞭解警察工作內容，體驗警察平常是如何打擊犯罪、維護治安；活動展示狙擊槍、MP5衝鋒槍等特殊武器，透過講解及讓學生們身穿厚實的防彈背心、頭戴防彈頭盔與手執盾牌，讓參加學生實際體驗。

活動中還設有廉政反貪反賄選等各種宣導攤位，讓學生在有獎徵答中，灌輸法令知識，建立正確的法律觀念，藉由婦幼保護、鑑識科學、警械認識、交通安全等知識課程，讓學生了解警察在工作時面對的各種狀況，對小朋友在未來在生活上面，都有非常重大的影響，除了觀念的導正，也可以學到自我防護及遇到危險時的臨機應變能力。

新竹縣警察局說，今年的活動因新冠肺炎疫情尚未解除及時間限制，無法全面安排及深入體驗各項警察工作，但仍希望能學生們藉參加這次體驗營活動，體認警察工作的辛勞，也能增加自我防範及保護意識，甚至幾年後成為警察的生力軍、打擊犯罪的急先鋒。

員警指導學員認識、操作槍支，為他們心中種下加入警察一員的夢想種子。圖／新竹縣警局提供
員警指導學員認識、操作槍支，為他們心中種下加入警察一員的夢想種子。圖／新竹縣警局提供
活動展示狙擊槍、MP5衝鋒槍等特殊武器，透過講解讓學員了解武器。圖／新竹縣警局提供
活動展示狙擊槍、MP5衝鋒槍等特殊武器，透過講解讓學員了解武器。圖／新竹縣警局提供
波麗士體驗營吸引160人報名參加，許多都為國中、小學生。圖／新竹縣警局提供
波麗士體驗營吸引160人報名參加，許多都為國中、小學生。圖／新竹縣警局提供

警察 新竹

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