龍潭分局「鐵馬青春逍遙遊」鼓勵青少年正當休閒活動
桃園市龍潭警分局為鼓勵青少年參加正當休閒活動，以「顧健康，飆體力、不飆車」為號召，今天早上在「龍潭運動公園」，舉辦全程13.5公里的「鐵馬青春逍遙遊」活動。
活動現場宣導「顧健康、飆體力、不飆車」，提倡親子正當休閒活動，參加者可獲得高級排汗衫及投保意外保險，另於活動中舉辦親子遊戲團體競賽、有獎徵答及摸彩活動，參加對象有龍潭區各級學校學生及家長約2千多人參與。
龍潭分局長蕭欽杰表示，暑假期間多數青少年未安排打工、遊學、旅遊或其他正當休閒活動，偶而有發生深夜遊蕩、流連網咖、涉足不當出入場所、吸毒、危險駕車、網路性交易等偏差行為，為導正部分青少年偏差行為，警方持續以「暑期保護青少年—青春專案」為主題，規劃推動有關促進青少年身心健康，導正偏差行為的活動，舉辦鐵馬逍遙遊提供青少年育樂休閒活動；另外，現場也宣導犯罪預防知識。
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