馬公婦人絞肉機絞手 消防隊連人帶機送進急診室動刀鋸

澎湖縣馬公市1名蔡姓婦人今天上午開店做生意，準備食材時，右手絞入絞肉機內，救護人員據報，將她連人帶絞肉機送到三軍總醫院澎湖分院急救，但她的右手被絞肉機葉片夾住，只好再找來消防隊員，在急診室以軍刀鋸破壞絞肉機，讓她順利就醫。

澎湖縣消防局今天上午7點50分許接獲報案，趕到馬公市光復路69歲的蔡姓婦人的店內，發現蔡婦右手遭絞肉機夾住，蔡婦痛苦不堪，救護人員趕緊連同絞肉機，一起送往三總澎湖分院急診室。