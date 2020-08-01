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馬公婦人絞肉機絞手 消防隊連人帶機送進急診室動刀鋸
澎湖縣馬公市1名蔡姓婦人今天上午開店做生意，準備食材時，右手絞入絞肉機內，救護人員據報，將她連人帶絞肉機送到三軍總醫院澎湖分院急救，但她的右手被絞肉機葉片夾住，只好再找來消防隊員，在急診室以軍刀鋸破壞絞肉機，讓她順利就醫。
澎湖縣消防局今天上午7點50分許接獲報案，趕到馬公市光復路69歲的蔡姓婦人的店內，發現蔡婦右手遭絞肉機夾住，蔡婦痛苦不堪，救護人員趕緊連同絞肉機，一起送往三總澎湖分院急診室。
到院後，醫師對她檢傷，她生命徵象穩定，但因右手被絞肉機葉片夾住，難以施救，只好請消防隊員就地破壞絞肉機，約耗40鐘才讓蔡婦的右手掌脫離絞肉機送肉口，並移除絞肉機。經醫護人員檢傷，蔡婦右手食指粉碎性骨折、中指開放性骨折，無生命危險，住院治療中。
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