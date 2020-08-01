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高雄兄弟深夜偷超商金庫25萬元 爽住飯店最高檔房型
林姓男子與同父異母弟弟王姓男子，深夜到超商買東西，發覺超商店員精神不濟，涉嫌潛入超商辦公室，偷走未完全投入金庫內的現金袋25萬元，事後投宿連鎖飯店，開最高檔房型住宿。警方隔天循線在另家旅館查獲這對兄弟，2人1天已花了約5萬元，全案依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，林姓男子（30歲）和弟弟王姓男子（28歲）常在高雄火車站附近遊蕩，7月2日凌晨，兄弟倆在高雄火車站後站附近的超商，趁店員深夜時段精神不濟，潛入辦公室，發現辦公室的金庫 投遞口，正好有1包未完全投入金庫的現金袋，涉嫌偷走現金袋迅速離去，事後超商對帳才發現現金短少25萬餘元，趕緊報警。
高雄市警三民一分局調閱監視錄影畫面，發現2男子潛入辦公室涉嫌偷走這筆錢，擴大調閱相關監錄畫面，才發覺這對兄弟涉案後，投宿高雄火車站前站附近某連鎖飯店，而且開1夜花4800元的最高檔房型，但警方找去連鎖飯店時，這對兄弟已經離開，隔天發現他們再投宿高雄火車站附近另家旅館，才趕往逮捕他們到案，但偷得的現金已剩20萬餘元。
這對兄弟稱，除了把錢花在住宿、逛夜市，也花近3萬元刺青。全案已由警方依竊盜罪嫌移送法辦。
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